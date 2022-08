Von der SWK Krefeld beauftragt : Graffiti-Künstler „Tubuku“ gestalten Brückenpfeiler

Krefeld Nach dem Seidenweberhaus kann man Werke der Graffiti-Künstler Jarek Masztalerz und Alex Weigandt nun auch auf einem Brückenpfeiler sehen. Der Auftrag dazu kam von der SWK.

(bk) Das Rasengleis auf der St. Töniser Straße als grünes Einfallstor in die Stadt ist ein richtiger Hingucker geworden. Verantwortlich sind dafür die Krefelder Graffiti-Künstler Jarek Masztalerz und Alex Weigandt, besser bekannt als „Tubuku“.

Auf die Idee, die Brückenpfeiler der DB-Unterführung mit Graffiti-Kunstwerken gestalten zu lassen, kamen Mitarbeiter der SWK. Inspiriert von vielen großartigen Bildern und grafischen Gestaltungen im Krefelder Stadtgebiet, etwa am Seidenweberhaus, das auch von „Tubuku“ verschönert wurde, nahm man zu den Künstlern Kontakt auf. Die Deutsche Bahn als Eigentümerin der Unterführung war ebenfalls einverstanden, und so konnten sich die beiden auf der zuvor grauen und tristen Fläche austoben.

Entstanden sind insgesamt drei Kunstwerke. Wer in Richtung St.Tönis durch die Unterführung fährt oder läuft, sieht zwei Motive mit SWK-Bezug. So wurde das Thema „Ökostrom“ ebenso aufgegriffen wie die „SWK KRuiser“. Die Motive sind eingebettet in eine dschungelartige Landschaft mit Inka-Bauten.