Während der Sommerferien : Zirkusshow aus der Ukraine im Kinderhaus

Strahlende Gesichter und tosender Applaus: Eine Künstlergruppe des ukrainischen Zirkusstudios „Neposedy“ – was soviel heißt wie: „ständig in Bewegung“ – hat das Kinderhaus kurzerhand in einen Zirkus verwandelt. Auf der Zuschauertribüne saßen 50 Kinder, die am Sommerferienprogramm der städtischen Freizeiteinrichtung teilnehmen. Mit akrobatischen Kunststücken, Jonglage-Einlagen, kunterbunten Choreografien und lustigen Zaubertricks versetzten die jungen Artisten nicht nur die Kinder ins Staunen. Sie motivierten auch die ehrenamtlichen Helfer, die das Team des Kinderhauses bei dem Ferienprogramm unterstützen, zum Mitmachen. „Es war toll, zu sehen, mit wie viel Engagement und Enthusiasmus die Zirkusgruppe – auch in der Arbeit mit den Kindern – am Werk war“, sagt Jan Eichwein, Mitarbeiter der Freizeiteinrichtung. Die Zirkus-Aktion sei ein voller Erfolg gewesen. Das Team des Kinderhauses erarbeitet bereits abwechslungsreiche Angebote und Aktionen für die Zeit nach den Ferien. Bereits ab 1. August öffnet das Kinderhaus wieder seine Tür für alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Wer neugierig geworden ist, kann ohne Anmeldung zu den Öffnungszeiten vorbeikommen. Unter www.langenfeld@kinderhaus.de oder Telefon 02173 98172 gibt es weitere Informationen.