Initiative in Dormagen : Schulhöfe sollen mehr im Schatten liegen

Initiative in Dormagen

Laut Stadt soll die „Asphalt-Wüste“ am BvA-Gymnasium beseitigt werden. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen Auf Vorstoß der SPD hin werden die Schulhöfe unter die Lupe genommen. Untersucht wird, wo es nicht genügend Aufenthaltsbereiche im Schatten gibt. Doch das ist erst der erste Schritt.

Die Sommer werden immer häufiger heiß und trocken. Das gilt nicht nur für die Zeit der Sommerferien, auch vorher und danach wird die Situation für Schüler unangenehm, wenn sie in den Pausen vor der Sonne ungeschützt auf dem Schulhof stehen - der dann auch noch in aller Regel asphaltiert ist und somit viel Wärme abgibt. Dieses Szenario hat die SPD vor Augen, die sich dafür einsetzt, dass es mehr Beschattungsmöglichkeiten auf den Schulhöfen gibt. Ihre Initiative hat insofern Erfolg, weil die Verwaltung jetzt ermitteln wird, welche Schulhöfe über keinen ausreichenden Aufenthaltsbereich im Schatten verfügt und welche Möglichkeiten überhaupt in Frage kommen, um Abhilfe zu schaffen. Ferner soll sie (natürlich) auch die Kosten ermitteln.