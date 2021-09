Krefeld Pinguine : Lucas Lessio bei Angriff in der Krefelder Innenstadt verletzt

Krefeld Der Stürmer der DEL-Mannschaft soll nach einen Verkehrsunfall auf der Friedrichstraße von Passanten attackiert und verletzt worden sein. Nach kurzer Behandlung konnte er das Krankenhaus verlassen.

Die Krefeld Pinguine veröffentlichten am Donnerstag kurkurt nach Mitternacht folgende Pressemitteilung: DLucas Lessio, Stürmer der Krefeld Pinguine, wurde am frühen Mittwochabend bei einem Angriff in der Krefelder Innenstadt leicht verletzt. Lessio, der in seinem Auto auf der Friedrichstraße unterwegs war, war zuvor in einen Verkehrsunfall mit einer jungen Radfahrerin verwickelt. Noch bevor die Polizei eintreffen konnte, um den Unfall aufzunehmen, wurde er beim Versetzen des Autos an die Straßenseite von mehreren jungen Erwachsenen aus dem Auto gelockt. Ohne Vorwarnung und nach einem kurzen Wortgefecht, ist er von einem der Angreifer im Gesicht verletzt worden. Ein Zusammenhang zwischen dem Unfall und der Attacke auf Lucas Lessio konnte von der Polizei und Zeugen der Tat nicht festgestellt werden. Nach den jungen Erwachsenen wird nach Informationen der Pinguine gefahndet. Sanitäter versorgten sowohl die Fahrradfahrerin, die eine leichte Schulterverletzung davontrug als auch Lucas Lessio, der mithilfe unseres hinzugerufenen Mannschafts-Physiotherapeuten Khalil Saad Eddine, anschließend ins Helios Krefeld zur Kontrolle eingeliefert wurde. Er konnte am Abend bereits wieder entlassen werden, nachdem seine Wunde behandelt wurde. Lucas Lessio geht es auch nach eigenen Aussagen den Umständen entsprechend gut, er steht jedoch verständlicherweise unter leichtem Schock und möchte die Ermittlungen der Polizei abwarten, ehe er ein ausführliches Statement zum Vorfall abgibt. Diesen Wunsch wollen die Krefeld Pinguine respektieren und arbeiten mit Lucas Lessio und der Polizei zur Stunde an der Aufarbeitung des Tathergangs