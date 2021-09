Statistik der Agentur für Arbeit : Fast 2000 Krefelder haben im September ihre Arbeit verloren

Krefeld Die Arbeitslosenquote in Krefeld beträgt aktuell 10,4 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 11,5 Prozent. Das weist die Statistik der Agentur für Arbeit aus.

Im September haben mehr Menschen in der Stadt Krefeld ihren Arbeitsplatz verloren als im Vormonat. Exakt waren es 1984 Männer und Frauen, die neu in der Statistik der Agentur für Arbeit geführt wurden. Weil aber auch deutlich mehr Arbeitnehmer im September einen neuen Gelderwerb gefunden haben – 2256 statt 1988 – als im Vormonat und im Vergleich zu denen, die ihren Job verloren haben, steht unter dem Strich eine Reduzierung der Arbeitslosenzahl insgesamt von 13.039 auf 12.745 und eine Quote von 10,4 Prozent. Im August lag sie noch bei 10,6 Prozent und im Vorjahresmonat bei 11,5 Prozent.