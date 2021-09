Bundesweite Aktion zur CO2-Einsparung : Klimastab ruft Krefelder Bürger zur Teilnahme an Klimawette auf

Krefeld Bis zur Weltklimakonferenz in Glasgow am Montag, 1. November, sollen durch die Krefelder Bürger insgesamt 3.411 Tonnen CO2 eingespart werden.

(RP) Die bundesweite Aktion „Die Klimawette“ möchte eine Million Menschen gewinnen, die bis zur Weltklimakonferenz am 1. November in Glasgow zusammen eine Million Tonnen CO2 einsparen. Die Krefelder Stabsstelle für Klimaschutz und Nachhaltigkeit will mit Krefeld daran teilnehmen. Das Wettziel lautet: 1,5 Prozent der Bevölkerung, also 3.411 Menschen in Krefeld, gewinnen, die zusammen 3.411 Tonnen CO2 bis Glasgow einsparen. Eine Tonne CO2-Einsparung pro Person und Jahr entspricht in etwa den Anforderungen an die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels gemäß den Beschlüssen des Übereinkommens von Paris. Unabhängig von der Erreichung des Ziels werden unter allen Teilnehmenden nach Ablauf der Wette fünf nachhaltig produzierte Rucksäcke mit eingebauten Solarzellen verlost. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen die Teilnehmenden sich lediglich über die üblichen Wege an der Klimawette registrieren – also entweder durch einen eigenen Maßnahmenkatalog oder per Spende.