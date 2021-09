Fußball-Kreisliga A : Zwei Verfolgerduelle der Kreisliga A in Tönivorst

Zwei Verfolgerduelle der Kreisliga A in Tönivorst

Krefeld Am Sonntag ist für reichlich Spannung gesorgt. Der Tabellenzweite SV St. Tönis empfängt den Dülkener FC. Die Reserve der Teutonia erwartet den CSV Marathon Krefeld, der bisher eine gute Rollle spielt.

Beim Heimspiel der Krumradt-Elf gegen den BV Union Krefeld , der zuletzt zehn Stück in Anrath bekam, geht es deshalb nur darum, ob der nächste zweistellige Erfolg nach dem 14:1 gegen Rasensport fällig ist.

Auf leisen Sohlen wieder vorne heran geschoben, was von Kennern der Szene aber auch erwartet wurde, hat sich der VfB Uerdingen, der gegen Spielsport Schaag trotz eines neuen Trainers bei den Gästen (die RP berichtete) wieder klar gewinnen sollte. Die Abteilung Attacke von Coach Stefan G. Rex hat schon einiges drauf.

Bajraktari und Zeriner schießen Teutonia in die nächste Runde

Fußball-Niederrheinpokal : Bajraktari und Zeriner schießen Teutonia in die nächste Runde

Teutonia St. Tönis kommt einfach nicht richtig in Tritt

2:3 gegen SC West : Teutonia St. Tönis kommt einfach nicht richtig in Tritt

Teutonia St. Tönis will gegen den SC West nachlegen

Fußball-Oberliga : Teutonia St. Tönis will gegen den SC West nachlegen

Zwei Spiele aber ragen aber aus dem siebten Spieltag heraus. Und beide finden in Tönisvorst statt, wenn der Zweite SV St. Tönis auf den Überraschungs-Vierten Dülkener FC trifft - der die Zähler aus der Union-Begegnung durch das Kreissport-Gericht im Sack hat - und die Zweite von Teutonia St. Tönis als Dritter auf den CSV Marathon Krefeld. Der zählt bisher mit seinen vielen Routiniers zu den Teams, die bestens performt haben. Kaum einer war im September davon ausgegangen, dass die Özkaya-Elf ein Kandidat für einen Platz unter den ersten Elf ist.

Und nochmals zu den Regularien: wer nach Ende der Einfach-Hinrunde nicht schlechter als auf Platz elf steht, braucht später, bei der Aufsplittung in zwei Gruppen, nicht in der unangenehmen Abstiegsrunde spielen. Übrigens: in beiden Fällen werden die Punkte mitgenommen.