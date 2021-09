Experimente für Kinder : Neue Wassermatschanlage für den Krefelder Zoo

Krefeld Die neue Anlage soll Kindern zwischen drei und zwölf Jahren auf spielerische Weise an die Bedeutung von sauberem, frischen Wasser heranführen.

(RP) Kinder lieben Wasser und Matsch. Im Zoo Krefeld können sie sich nun an einer Wassermatschanlage richtig austoben. In direkter Nachbarschaft zu den Roten Pandas und den Pelikanen entstand mit Unterstützung der Stadtwerke SWK ein weiterer Spielplatz für die vielen jungen Zoobesucher. Zoodirektor Dr. Wolfgang Dreßen zeigt sich begeistert: „Spielerisch führen wir hier Kinder an das wichtige Thema ‚Sauberes Wasser‘ heran. Insbesondere, weil die Verbindung zu unseren Fischottern hergestellt wird, die sich nur in sauberen Gewässern wohlfühlen und daher besonderen Schutz benötigen.“