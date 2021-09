Krefeld Pinguine : Laurin Braun ein Faktor des Aufschwungs

Laurin Braun kam 2019 zu den Pinguinen, erzielte bisher in 80 Spielen 15 Treffer und kam auf 26 Vorlagen. Foto: Schindler/HARRY SCHINDLER

Analyse Krefeld Die Rückkehr des erfahrenen Stürmers der Krefeld Pinguine wirkt sich seit seinem Saisondebüt in Mannheim positiv auf die Spielweise der Mannschaft aus. Am Mittwoch fehlte er aber beim Training. Kann er am Freitag in Schwenningen spielen?