Vorfall am Hirschfelder-Platz in Krefeld : Anwohnerin schreckt Dieb auf

Vorfall am Hirschfelder-Platz in Krefeld

Nach dem Vorfall am Hirschfelder-Platz sucht die Polizei nun Zeugen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Krefeld In der Nacht zum Donnerstag, 30. September, ist ein Dieb geflüchtet, nachdem er von einer Anwohnerin am Dr.-Hirschfelder-Platz entdeckt worden war.

Die Krefelderin war nach Polizeiangaben gegen 1:40 Uhr von einem lauten Geräusch wach geworden. Sie beobachtete einen Mann, der in das leicht geöffnete Fenster eines Autos griff, die Tür öffnete, sich auf den Beifahrersitz setzte und mit einer Taschenlampe hantierte. Von ihrer Wohnung aus sprach die Krefelderin den Mann an, woraufhin dieser plötzlich in Richtung Südwall flüchtete. Sie informierte die Polizei. Eine Fahndung brachte keinen Erfolg.