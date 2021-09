Theater Krefeld : „Heimaterde“ - Vorspiel einer Hinrichtung

Krefeld Am Samstag, 2. Oktober, hat die neue Produktion der Reihe „Außereuropäisches Theater“ Premiere: Ein Soldat hat den Auftrag, eine Frau lebendig zu begraben.

Ein maskierter Mann in Uniform. Eine junge Frau, auf die er seine Waffe richtet. Und ein Befehl: Der Soldat soll die Frau lebendig begraben. Das ist die Ausgangssituation in „Heimaterde“. Die neueste Produktion in der Reihe „Außereuropäisches Theater“ hat am Samstag, 2. Oktober, Premiere in der Fabrik Heeder.