Fischeln : Neues Konzept für Weihnachtsmarkt Fischeln

Krefeld Die Veranstaltung auf dem Marienplatz hat in jedem Jahr 5000 bis 10.000 Euro Verlust gemacht, die vom Werbering getragen wurden. „Freezing Fischeln“ soll nun am ersten Adventssonntag auf der Kölner Straße stattfinden.

Für den Standortwechsel gibt es gute Gründe, die Matic erläutert: „Der Weihnachtsmarkt auf dem Marienplatz hat in jedem Jahr 5000 bis 10.000 Euro Miese gemacht, die vom Werbering, und damit von unseren Mitgliedern getragen werden müssen – ohne dass unsere Beitragszahler irgendetwas davon haben.“ Viele Geschäfte an der Kölner Straße sind im Werbering organisiert. Doch Besucher des Marktes würden an dem Adventssonntag, so Matic, gar nicht bis an die Kölner Straße kommen. Der verkaufsoffene Sonntag, der immer zeitgleich stattfindet, sei von vielen Geschäftsinhabern deshalb zuletzt kaum mehr wahrgenommen worden. „Die meisten Läden haben an dem Tag nicht mal aufgemacht“, berichtet Matic. Als Gastronomie-Inhaberin kann sie den Effekt mit Zahlen unterfüttern: „Ich habe in meinem Café am Tag des Weihnachtsmarktes deutlich schlechtere Umsätze.“