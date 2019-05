Kolumne KR wie Krefeld : Hoffnung für Haus Ritte

Regelungen über Autostellplätze bedrohen ein Lokal, das vor allem von Radfahrern lebt. Wir laden ein zu einer Audienz bei St. Bürokratius. Die gute Nachricht ist: Es gibt noch Hoffnung für Haus Ritte.

Noch ist Haus Ritte nicht verloren. Dies ergab eine Nachfrage bei der Stadt. Oberbürgermeister Frank Meyer will die Verwaltung erneut prüfen lassen, ob es nicht doch einen Weg gibt, den Betrieb weiter zu ermöglichen.

Generell ist die Stadtverwaltung in diesem Fall der falsche Adressat für Beschimpfungen von St. Bürokratius. Die Regelungen dazu sind Landessache und stehen nach Auskunft der Stadt in der Bauordnung NRW. Traurig bleibt’s, zumal die Regelungen, je mehr man sich damit beschäftigt, wenig einleuchtend sind. Eine Leserin hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass in Krefeld-Benrad ein Heim mit 80 Pflegeplätzen entsteht. Dieser stattliche Betrieb, der von Besuchern wie Mitarbeitern sicher überwiegend mit dem Auto angesteuert wird, muss sage und schreibe elf Stellplätze für Pkw vorhalten (die Stadt hat dies bestätigt). Der Traarer Gastroniemiebetrieb, der ironischerweise auf Radfahrer abhebt, muss 22 Stellplätze vorweisen. Wie passt das zusammen?