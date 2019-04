Hans-Hennig von Grünberg hört 2020 auf : Hochschule braucht neuen Präsidenten

Krefeld Hans-Hennig von Grünberg steht nach neun Jahr als Präsident der Hochschule Niederrhein für eine dritte Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Eine Findungskommission macht sich nun auf die Suche nach einem Nachfolger.

Die Hochschule Niederrhein muss einen neuen Präsidenten suchen. Nach über neun Jahren an der Spitze hat Präsident Prof. Dr. Hans-Hennig von Grünberg (53) mitgeteilt, für eine dritte Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. Die Stelle ist derzeit neu ausgeschrieben. Von Grünberg bleibt bis zum Ende seiner Amtszeit im Februar 2020 im Amt. Das gab Hochschulsprecher Christian Sonntag am Donnerstag bekannt.

„Der Weggang von Grünbergs ist ein Verlust für die Hochschule Niederrhein. Ich kann aber gut verstehen, dass ein tatkräftiger Mensch noch einmal eine neue Herausforderung sucht“, sagt Hochschulratsvorsitzender Dr. Dieter Porschen. In den neun Jahren seiner Amtszeit habe die Hochschule einen großen Schritt zu einer forschungs- und transferorientierten Hochschule für angewandte Wissenschaften getan. Zudem seien Angebote in der Lehre ausgebaut und damit die Qualität der Lehre systematisch verbessert worden.

Die Hochschule Niederrhein ist mit derzeit 14.500 Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften Deutschlands mit Standorten in Krefeld und Mönchengladbach. Ihr Profil in Lehre und Forschung verbindet Technik und Gesellschaft. Mit über 80 Bachelor- und Masterstudiengängen eröffnet sie jungen Menschen Perspektiven. Dank einer problem- und transferorientierten Forschung ist sie innovativer Impulsgeber für die Unternehmen der Region und sorgt dafür, dass unsere Gesellschaft gut vorbereitet an Herausforderungen herangehen kann. Die Hochschule Niederrhein wurde 1971 gegründet. Ihre Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1855, als die Crefelder Höhere Webeschule gegründet wurde.

„Diese gute Veränderung ist ganz wesentlich der Arbeit des Präsidiums unter der Leitung von Hans-Hennig von Grünberg zu verdanken“, sagt Porschen, der zugleich die erfolgreiche Teamarbeit des Präsidiums seit 2010 hervorhebt. Beispielsweise konnte die Hochschule Niederrhein ihre akquirierten Drittmittel in Lehre und Forschung erheblich steigern. Die Zahl der Studierenden wuchs von 10.800 auf 14.500 an, die Zahl der Professorinnen und Professoren von 218 auf 245.

Hans-Hennig von Grünberg ist theoretischer Physiker. Nach Studium, Promotion und Habilitation an der RWTH Aachen und der Freien Universität Berlin erhielt er 2004 einen Ruf an die Universität Graz, wo er Theoretische Physikalische Chemie lehrte. 2009 wurde er zum Präsidenten der Hochschule Niederrhein gewählt, das Amt trat er am 1. März 2010 an. 2015 wurde er mit großer Mehrheit wieder gewählt.