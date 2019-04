Mönchengladbach und Krefeld : Präsident der Hochschule Niederrhein tritt nicht für dritte Amtszeit an

Mönchengladbach Der Präsident der Hochschule Niederrhein, Prof. Hans-Hennig von Grünberg, wird sein Amt im Februar 2020 niederlegen. Seine Stelle ist nun ausgeschrieben.

Die Hochschule Niederrhein muss einen neuen Präsidenten suchen: Nach über neun Jahren an der Spitze hat sich Präsident Prof. Hans-Hennig von Grünberg (53) entschieden, für eine dritte Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen, wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte. Die Stelle ist nun neu ausgeschrieben. Von Grünberg bleibt bis zum Ende seiner Amtszeit im Februar 2020 im Amt.

„Der Weggang von Grünbergs ist ein Verlust für die Hochschule Niederrhein. Ich kann aber gut verstehen, dass ein tatkräftiger Mensch noch einmal eine neue Herausforderung sucht“, sagt Hochschulratsvorsitzender Dieter Porschen. In den neun Jahren der Amtszeit von von Grünberg habe die Hochschule einen großen Schritt zu einer forschungs- und transferorientierten Hochschule für angewandte Wissenschaften getan, sagte er. Zudem seien Angebote in der Lehre ausgebaut und damit die Qualität der Lehre systematisch verbessert worden. Beispielsweise habe die Hochschule Niederrhein ihre akquirierten Drittmittel in Lehre und Forschung erheblich steigern können, sagte Porschen. Die Zahl der Studierenden wuchs von 10.800 auf 14.500 an, die Zahl der Professorinnen und Professoren von 218 auf 245.