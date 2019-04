Erneut „Enkeltrick“ in Krefeld : 81-Jährige um mehrere tausend Euro betrogen

Krefeld Am Mittwoch ist eine 81-Jährige aus Linn mit dem sogenannten Enkeltrick um mehrere Tausend Euro betrogen worden - auf ähnliche Weise wie tags zuvor ein 89-Jähriger. Die Polizei bittet um Hinweise.

Oliver Schaulandt (oli) ist Redakteur am Newsdesk der Rheinischen Post in Krefeld.

(oli) Zum zweiten Mal binnen zwei Tagen ist in Krefeld eine Rentnerin auf den so genannten Enkeltrick herein gefallen. Am Mittwoch wurde eine 81 Jahre alte Frau Opfer von Trickbetrügern; tags zuvor war ein 89-Jähriger um mehrere tausend Euro betrogen worden.