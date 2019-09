Kawai-Konzert in der Musikschule : Bei Han Chen kommt jeder Ton zu seinem Recht

Krefeld Der gebürtige Taiwaner gab einen Soloabend in der Reihe der Kawai Konzerte im Mönkemeyer Saal der Musikschule. Das Publikum war begeistert.

Auf eine Vorliebe des Gastpianisten stellte Philipp Potz von Kawai Europe das Publikum gleich ein. Han Chen interessiert sich sehr für moderne Musik und setzt auch gerne Zeitgenössisches auf sein Programm. So begann der gebürtige Taiwaner, Absolvent der berühmten Juilliard School in New York City und derzeit Doktorand am New England Konservatorium, sein Konzert am Freitag mit einem Werk von Steven Stucky (1949-2016). 2014 schrieb der amerikanische Komponist seine Sonate for Piano, mit der Chen seinen Auftritt im Helmut Mönkemeyer Saal der Musikschule startet. „Darauf müssen Sie sich ein bisschen einlassen“, bereitet Potz die Zuhörer vor.