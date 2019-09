Seifenkistenrennen in Hüls : Tollkühne Fahrer in klappernden Kisten

Krefeld Am Hülser Berg sausten jetzt wieder die Seifenkisten hinunter. 70 Fahrer waren in 39 Kisten unterwegs. Darunter waren auch Teilnehmer aus Krefelds Partnerstädten Venlo und Leicester.

(RP) Zahlreiche Besucher ließen sich am Sonntag das Krefelder Seifenkistenrennen nicht entgehen. An der 500 Meter langen Rennstrecke am Hülser Berg bestaunten sie die liebevoll hergestellten, originellen Kisten. Nach den Probeläufen, die bereits am frühen Morgen starteten, eröffnete Oberbürgermeister Frank Meyer das eigentliche Rennen. Gemeinsam mit den Organisatoren der Veranstaltung schob Meyer die Europa-Kiste – ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Krefeld und Venlo – als erstes Fahrzeug an den Start. Der Fachbereich Jugendhilfe hat die Veranstaltung auch in diesem Jahr mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse sowie der DEVK und des Automobil-Clubs Verkehr (ACV) durchgeführt.