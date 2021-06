Verwaltung in Krefeld warnt vor Schwimmen im Rhein : Freibad Bockum öffnet Samstag für Schwimmer

Krefeld Aufgrund der aktuellen Inzidenzwerte darf die Freibadanlage nur zum Zweck der Sportausübung angeboten werden. Deshalb wird zunächst ausschließlich Schwimmern die Nutzung der Anlage ermöglicht.

Corona-Regeln in Krefeld : Was hat geöffnet? Was ist erlaubt?

Der Zutritt zur Freibadanlage erfolgt unter Vorlage der Nachweise: negativer Corona-Schnelltest (kein Selbsttest), digital oder schriftlich bestätigt, nicht älter als 48 Stunden oder Impfpass, über eine vollständige Impfung, mindestens 14 Tage zurückliegend oder Genesung, digital oder schriftlich bestätigt über positive PCR oder PoC-PCRTestung, mindestens 28 Tage aber maximal sechs Monate zurück jeweils in Verbindung (mit entsprechendem Ausweisdokument). Zum Freibadstart steht zunächst ausschließlich das Mehrzweckbecken zur Verfügung. Dort sind aktuell maximal 60 Schwimmer pro Zeitfenster zugelassen. Das Sportbecken kann voraussichtlich am Samstag, 19. Juni, in Betrieb genommen werden. Ursache dafür sind erforderliche Arbeiten am Beckenkopf, die aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse der vergangenen Wochen noch nicht abgeschlossen werden konnten. Bei weiter fallenden Inzidenzwerten (stabil mindestens fünf Tage hintereinander unter die Marke von 50 Fällen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) können dann wieder bis zu 600 Badegäste pro Zeitfenster das Freibad besuchen. Sowohl die Liegewiese, wie auch der Kleinkinderbereich und die Rutschenanlagen dürfen dann auch genutzt werden. Hierüber wird die Verwaltung gesondert informieren.

Die Verbote sind im Bundeswasserstraßengesetz sowie in der Verordnung über das Baden in den Bundeswasserstraßen Rhein und Schifffahrtsweg Rhein-Kleve geregelt. So gilt 100 Meter oberhalb und unterhalb von Rheinhäfen absolutes Badeverbot. An Brücken, Schiffs- und Fährladestellen, Schleusen, Vorhäfen, Umschlagstellen und Werften darf auf keinen Fall geschwommen werden. Die Überwachung der Badeverbote erfolgt durch die Dienststellen der Wasserschutzpolizei der Länder. Im Umfeld von zum Beispiel Strandgaststätten, Liegestränden oder vergleichbaren Angeboten, die Menschen gezielt an Flussufer führen, besteht aus Gesichtspunkten der Verkehrssicherungspflicht auch die Verpflichtung des Betreibers, vor Gefahren des Badens in ausreichendem Umfang zu warnen. Eine solche Einrichtung besteht auf Krefelder Stadtgebiet jedoch nicht. Das Baden im Rhein oder in anderen Naturgewässern erfolgt auf eigene Gefahr.