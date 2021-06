Positive Entwicklung trotz Corona : Tenniskreis Krefeld meldet Mitglieder-Zuwachs

Krefeld Die Mitgliederzahl ist in den 23 Vereinen um 2,83 Prozent gestiegen. Die Corona-Pandemie traf die Klubs besonders im Winter. Im Juli finden zum 31. Mal die Krefeld Open der Senioren statt.

Bereits im Februar hat der Bezirkssportwart in der Vorstandssitzung die Kreismeisterschaften für Jugend und Erwachsene auch für dieses Jahr abgesagt. Die Absage wurde vom Vorstand des Tennisbezirkes und von allen Kreisvorsitzenden begrüßt. Auch die Vereine, die ihre Platzanlage zur Verfügung stellen, unterstützen die Absage. Wer sollte auch die Verantwortung unter den damit verbundenen Corona–Auflagen erfüllen. Für die Verantwortlichen des Tenniskreises Krefeld ist es selbstverständlich, dass 2021 keine Kreismeisterschaften stattfinden können. Man wollte keine unterschiedlichen Regelungen für Erwachsene und Jugend treffen. „Jedem ist klar, dass die notwendige zweifache Impfung sich über die gesamte Saison hinziehen wird und von daher keine Entwarnung gegeben werden kann“, sagte der Kreisvorsitzende Horst Giesen.

Bei den Aktivitäten der Vereine im Vorjahr ragte die Eröffnung der neu gestalteten Tennisanlage in Fischeln heraus. „Dem Vorsitzenden Achim Eckardt, den Vorstandsmitgliedern und allen Helfern gebührt höchste Anerkennung. Wer sich die Technik und die Sicherheitsvorschriften ansieht, der erkennt sehr schnell, was heute für Vorschriften zu erfüllen sind“, sagte Giesen.

Der Vorsitzende zog ein positives Fazit der Abwicklung von Fördermaßnahmen. Besonders vom NRW-Programm „Moderne Sportstätten 2022“ profitierten viele Klubs: „Auch wenn nicht alles in der gewünschten Höhe bewilligt wurde, nutzen die geförderten Vereine die Möglichkeit zum Beispiel zur Umsetzung von Sanierungen der Plätze oder die Errichtung einer Flutlichtanlage.“

Bei den Ehrungen zeichnete Giesen Elsa Kern vom TC Traar für ihr großes ehrenamtliches Engagement (u.a. über 10 Jahre Jugend- bzw. Sportwartin) mit der Silbernen Ehrennadel des Tennis-Bezirks 1 aus. Die Goldene Ehrennadel des Bezirks 1 erhielt Monika Giesen vom Crefelder TC bereits im Juli 2020 aus den Händen des Bezirksvorsitzenden Thomas Nickel am Rande des Senioren-Turniers Krefeld Open für ihre über 20 Jahre lange Tätigkeit als Sport- und Jugendwartin. Dazu ist sie seit 17 Jahren die Turnierleitung für das DTB-Masterturnier. Die 31. Auflage findet in diesem Jahr vom 11. bis 18. Juli auf der CTC-Anlage an der Kempener Allee statt.