Gastonomie schlägt wegen Corona in Krefeld Alarm : Inzidenz steigt auf 57,6 – Wirte sind besorgt

Gleumes-Wirt Toni Arabatzis ist Sprecher der Krefelder Wirte. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Wir verlieren unsere Gäste an die Gastronomie in den angrenzenden Kommunen“, klagt Toni Arabatzis. Worüber sich die Wirte sich natürlich auch Gedanken machen, ist, warum die Inzidenz in sämtlichen Nachbargemeinden sinkt – außer in Krefeld.