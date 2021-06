Parkcheck Elbroichpark : Historische Anlage für Mensch, Tier und Natur

An mehreren Stellen von Park Elbroich, auch direkt am Schloss aus dem 17. Jahrhundert, wachsen im Moment Wildwiesen. Die Liegewiesen hingegen sind ordentlich gemäht. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf Park Elbroich bietet auf kleinem Raum eine große botanische Vielfalt und hat eine interessante Vergangenheit. Besucher finden hier mitten in Holthausen ein Ort zum entspannen und schöne Spielplätze für Kinder und Hunde.

Strack-Zimmermann will Papst-Prüfer auch in Düsseldorf empfangen

Missbrauchsaufarbeitung im Erzbistum Köln : Strack-Zimmermann will Papst-Prüfer auch in Düsseldorf empfangen

Einkaufen in Düsseldorf : Viele Neueröffnungen in Düsseldorf trotz Corona

Auch historisch ist der Park interessant. Er geht auf eine Anlage zurück, die mindestens seit dem 12. Jahrhundert existiert. Ursprünglich umgab sie die Wasserburg, die als Vorläufer des heutigen Schloss Elbroich über die umliegenden Gehöfte des landwirtschaftlich geprägten Holthausen wachte. Gemeinsam mit anderen Besitzungen im heutigen Düsseldorf wurde die Burg von den Herren von Teveren an die Grafen von Berg verkauft. Der letzte Besitzer der Anlage war Ferdinand Heye, Gründer der Gerresheimer Glashütte. Deshalb wurde der Park Elbroich früher auch Heye-Park genannt. Heyes Erben schenkten das Schloss später der Caritas, die hier eine Erziehungseinrichtung gründete, bevor die Anlage schließlich 1989 an ein Consulting-Unternehmen ging und seither als Bürofläche vermietet wird. Eine Infotafel weißt außerdem darauf hin, dass früher die Itter am Park entlangfloss, um weiter südlich im gleichnamigen Stadtteil in den Rhein zu münden. Beim Bau des heutigen Schloss Benrath wurde der Fluss aber zur Bewässerung der dortigen Gräben umgeleitet. Dabei fiel auch der Burggraben von Elbroich trocken.