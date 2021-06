Handball : Linksaußen Pascal Noll verstärkt das Team der HSG Krefeld

Der 25-jährige Rechtshänder wechselt vom Zweitligisten TSV Bayer Dormagen zu den Eagles und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Der Sportliche Leiter Stefan Nippes freut sich schon auf den Neuzugang

Nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga bastelt die HSG Krefeld Niederrhein weiter an einem schlagkräftigen Team für die neue Drittliga-Saison. Mit Pascal Noll komplettiert ein Spieler die Linksaußen-Position der Eagles, der nicht nur bereits auf hohem Niveau seine Klasse nachgewiesen hat, sondern auch im perfekten Alter ist.

Mit 25 Jahren ist der Rechtshänder durchaus schon sehr erfahren und spielt unter anderem seit 2019 für den TSV Bayer Dormagen in der 2. Liga. Zugleich zählt der am 6. Februar 1996 im hessischen Flörsheim am Main geborene Torjäger keinesfalls zum alten Eisen und weist noch viel Entwicklungspotential auf.