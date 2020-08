Theater in Krefeld : Die Theater-Regeln für die neue Spielzeit

Krefeld Corona überschattet auch die nächste Spielzeit 2020/21. Mit einer konzertanten, aber medial unterstützen Version von „Carmen“ startet das Theater am 12. September. 320 Zuschauerplätze gibt es – und viele neue Regelungen.

Die Theaterferien sind um. Vor und hinter den Kulissen laufen jetzt die Vorbereitungen für den Start der neuen Spielzeit. Am 12. September steht die erste Premiere in Krefeld an: Carmen. Doch die Senora wird nicht mit großer Belegschaft in der Tabaksfabrik Sevillas ihrem Schicksal entgegen singen. Bizets Oper kommt konzertant auf die Bühne. Kobie van Rensburg, bekannt und vom Publikum geliebt für seine ausgefeilten, kunstvollen Multi-Media-Inszenierungen wird Carmen den entsprechenden Rahmen geben.

Es ist eine Spielzeit mit besonderen Herausforderungen. Intendant Michael Grosse und sein Team haben wie berichtet die Planung für den ersten Teil der Saison völlig umgeworfen – eine Entscheidung, die den Sicherheitsbestimmungen in Corona-Zeiten geschuldet ist. Auch fürs Publikum gibt es einige Neuerungen. So wird der Theaterbesuch in den nächsten Monaten aussehen:

Produktionen

Carmen: eine konzertante Aufführung mit Videoeinspielungen. Inszenierung Kobie van Rensburg. Premiere 12. September, 19.30 Uhr.

The Show Must Go On: Musical-Highlights von Andrew Lloyd Webber und anderen; Premiere: 26. September