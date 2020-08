Kostenpflichtiger Inhalt: Klimaschutz-Resolution : Krefelder Ratsmitglieder sollen Klima-Fakten pauken

Neben Fridays for Future Krefeld unterstützen diese Intiativen den Antrag mit der Resolution zum Klimaschutz-Verständnis. Foto: Fridays for Future Krefeld

Krefeld Stadt und Rat sollen sich auf eine Faktenbasis zum Klimawandel einigen. Dies fordern Fridays for Future und andere Initiativen in einem Bürgerantrag. So sollen die Ratsmitglieder Klimakipppunkte kennen.