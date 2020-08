Schulstart in Krefeld : Schulbusse in Corona-Zeiten - Appell an Schüler

Krefeld Die Stadtwerke versichern, es seien genügend Busse da, um auch mit Abstandsregeln alle Schüler zu befördern. Die Fahrer sind angehalten, auf Einhaltung der Abstandsreglen und der Maskenpflicht zu achten.

Die SWK Mobil appellieren an die Schüler zum Schulstart, sich an die im ÖPNV geltenden Sicherheitsregeln in Coronazeiten zu halten. Zugleich zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich, dass die im Einsatz befindlichen Schulbusse ausreichen, um die Sicherheitsabstände der Schüler im Bus einzuhalten. „Wir treten wie immer zum Schulstart mit allem an, was wir haben“, erläuterte ein SWK-Sprecher auf Anfrage, „wir haben am Mittwoch 89 eigene Busse und 56 Busse von Subunternehmen am Start. Wir sind zuversichtlich, dass es nicht zu Gedrängel kommen muss.“