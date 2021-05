Theater in Radevormwald : Kulturkreis hofft nun auf die neue Spielzeit im Herbst

Radevormwald Der Verein muss auch eine für den 2. Juni geplante Aufführung des Landestheaters Detmold wegen der Corona-Bestimmungen absagen. Nun hoffen der Vorsitzende Michael Teckentrup und seine Mitstreiter auf den September.

Und das bedeutet, dass das Stück „Alte Liebe“ in einer Inszenierung des Landestheaters Detmold, das eigentlich am Mittwoch, 2. Juni, im Bürgerhaus aufgeführt werden sollte, endgültig abgesagt werden muss. Das Stück war ursprünglich schon für den 10. März eingeplant gewesen, musste dann aber in den Juni verschoben werden – die Hoffnung, dass zu diesem Zeitpunkt wieder Theater in Radevormwald stattfinden konnte, hat sich leider nicht bestätigt. „Auch der neu angesetzte Termin kann aufgrund der derzeitigen Inzidenzzahlen nicht realisiert werden“, begründet der Kulturkreis die Entscheidung. Ein Ersatztermin konnte leider nicht vereinbart werden. Somit entfällt auch diese Abo-Vorstellung.“