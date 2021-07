DRK sucht Blutspender in Krefeld : Frisch Geimpfte dürfen auch ihr Blut spenden

Krefeld In Corona-Zeiten haben Freiwillige vor der Blutspende viele Fragen: Wann dürfen Geimpfte spenden? Und: Wird die Blutspende auf Corona-Viren getestet?

(ped) Nach Katastrophen wie den immensen Überschwemmungen, die viele Verletzte hinterlassen, wird immer auch Blut für Transfusionen benötigt. In den Sommermonaten schwindet der Vorrat in den Blutbanken auch in normalen Jahren - in Corona-Zeiten erst recht. Denn das gibt es viele Unsicherheiten. Darf jemand, der frisch geimpft ist, eigentlich Blut spenden? Das DRK bittet zum Blutspendetermin am Freitag, 6. August, von 14.30 bis 19 Uhr in den Burchartzhof (DRK), Uerdinger Straße 609, und klärt vorab auf.