200 Millionen Europäer : Mehr als Hälfte der Erwachsenen in EU vollständig gegen Corona geimpft

Mehr als Hälfte der Erwachsenen in EU vollständig gegen Corona geimpft

Brüssel Mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung in der EU ist nach Angaben der Europäischen Kommission inzwischen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Ziel der EU-Kommission sind bis zum Ende des Sommers 70 Prozent.

Bis zum Donnerstag wurden rund 200 Millionen Menschen in der EU vollständig geimpft, wie eine Kommissionssprecherin in Brüssel mitteilte. Dies entspreche 54,7 Prozent der erwachsenen Bevölkerung.

Die EU-Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis zum Ende des Sommers 70 Prozent der Erwachsenen in der EU vollständig gegen Corona geimpft sein sollen. Bei den meisten der in der EU zugelassenen Corona-Impfstoffe sind für die vollständige Immunisierung zwei Dosen notwendig. Nur bei dem Vakzin des US-Herstellers Johnson&Johnson reicht eine Spritze.

„Wir gehören jetzt zu den Regionen in der Welt, die am meisten geimpft haben“, sagte die Kommissionssprecherin. „Aber es ist wichtig, dass diese Fortschritte gleichmäßiger verteilt sind, damit es keine Inseln gibt, wo das Virus sich ausbreiten und mutieren kann.“

Die Impfkampagnen in der EU waren im Vergleich zu den USA und Großbritannien relativ langsam angelaufen. Inzwischen wurden nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP aber rund 440 Millionen Impfdosen in die EU-Mitgliedstaaten geliefert. Das entspricht 98,4 Dosen pro 100 Einwohner. In den USA wurden bislang 102,4 Dosen pro 100 Einwohner ausgeliefert.