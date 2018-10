Krefeld: 84-jährige Frau stirbt nach Handtaschenraub

84-jährige Frau stirbt nach Handtaschenraub in Krefeld

Krefeld Zwei Radfahrer entreißen einer älteren Frau in Krefeld die Handtasche, dabei stürzt die 84-Jährige und verletzt sich. Nun ist sie an den Folgen gestorben. Die Polizei sucht die Radfahrer.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Frau in Krefeld mit einem Rollator unterwegs gewesen, als sie bestohlen wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen entrissen zwei Radfahrer der 84-Jährigen die Handtasche. Dabei fiel die Seniorin hin und blieb bewusstlos am Boden liegen, während die Täter flohen. Ein Zeuge entdeckte das Opfer und alarmierte den Rettungsdienst.