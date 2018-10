Krefeld: Sport für aktive Bürger feiert Jubiläum

Cracau Es ist der einzige Sportverein in Krefeld, der ausschließlich die Zielgruppe „Menschen ab 50 Jahre“ im Fokus hat.

Die Johanniter beteiligen sich mit einem Info-Stand, an dem Besucher den Blutdruck messen lassen können und Infos zu verschiedenen Angeboten für ein langes und sicheres Verbleiben in der eigenen Wohnung erhalten – etwa über einen Hausnotruf. Die Verkehrswacht bietet an ihrem Stand einen Seh- und Reaktionstest an.