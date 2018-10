FDP Krefeld will Zeitplan für Sanierung Stadthaus sehen, Norbert Stirken

Krefeld Die Sanierung des denkmalgeschützten Baus von Architekt Egon Eiermann hat für die Freien Demokraten weiterhin Vorrang. Die CDU sieht hingegen keine Perspektive für eine Einigung mehr.

Dass der Konflikt zwischen Stadt und LVR in Sachen Denkmalschutz am Stadthaus noch entschärft werden kann, daran hegen große Teile in Politik und Öffentlichkeit Zweifel. Anfang des Monats wurde bekannt, dass sas Amt für Denkmalpflege im Rheinland darauf beharrt, dass die Stadt Krefeld für die Sanierung des Stadthauses eine Prüfliste von knapp 40 Posten abarbeiten muss. Der LVR weicht keinen Jota von seiner Linie ab, so viel wie möglich originale Substanz des Komplexes zu retten. Im Gegenteil, es kam sogar noch ein Punkt dazu. Die Stadt soll nach dem Willen des LVR nun etwa auch noch testen, ob die Originalverzinkung der Stahlfenster über eine schonende Reinigung mit behutsamer Teil-Entschichtung gerettet werden kann.