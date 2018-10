Krefeld: Segelclub beim Absegeln auf dem Elfrather See

Krefeld Die finalen Stadtmeisterschaften der Krefelder Regattasegler wurden jetzt auf dem Elfrather See ausgetragen.

(RP) Am vergangenen Wochenende trafen sich die Krefelder Regattasegler zur vom Krefelder Segelklub am Bruchweg 36 ausgerichteten Absegelregatta der Yardstick-Segler. Es wurden die finalen Rennen um die Krefelder Stadtmeisterschaft ausgesegelt. Bei strahlendem Sonnenschein schenkte der für den Wind zuständige Wettergott Rasmus den fünfundzwanzig erschienenen Sportlern einen traumhaften Wind der Stärke drei, der in Böen auch schon mal die Stufe vier bis fünf erreichte. Im ganzen konnten am Samstag und am Sonntag je zwei Rennen gesegelt werden nach denen die "alten Hasen" genau so wie die relativ "neuen" Segler strahlend vom Wasser kamen.