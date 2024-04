Gärten in Krefeld NABU NRW sucht schmetterlingsfreundliche Kitas und Schulen

Sie sind bunt und in ihnen summt, brummt und flattert es: Schmetterlingsfreundliche Gärten sind nicht nur etwas fürs Auge, sie sind vor allem wichtig für die Natur. Deshalb zeichnet der Naturschutzbund (Nabu) NRW in diesem Jahr wieder besonders schmetterlingsfreundliche Gärten aus, seien es Bildungsstätten, private Grünflächen, Schrebergärten oder Friedhöfe. Jetzt sind also die Krefelder gefragt: Sie können sich entweder direkt bewerben oder ihre Grünflächen zunächst einmal auf ihre Schmetterlingsfreundlichkeit überprüfen – und gegebenenfalls nachbessern.