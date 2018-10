Krefeld: ADFC fordert Investitionen in Fahrradstraßen und Radwege.

Krefeld Fahrradwende : Pilotprojekt: Radweg auf der Fahrbahn

Impulse zur Fahrradwende geben (v.l.) Andreas Domanski, Karl-Heinz Renner und Inge Röhnelt von der VHS. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der ADFC sieht Krefeld als Fahrradstadt mit Sanierungsbedarf. Die Infrastruktur sei vorhanden, stamme aber aus den 90er Jahren. An der Uerdinger Straße wird nun der Radweg testweise auf die Fahrbahn verlegt.

Die Formel von der „Fahrradstadt Krefeld“ wird gern genannt. Doch wie fahrradfreundlich ist die Seidenstadt? Radwege und Straßen sind voller Schlaglöcher und Ampelschaltungen — zum Beispiel am Ostwall — nicht gerade fahrradfahrerfreundlich. Dennoch sagt der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub: In der Anlage ist der Begriff von der Fahrradstadt Krefeld durchaus gerechtfertigt. „In den 90er Jahren wurde viel für ein fahrradfreundliches Krefeld getan. Viele Einbahnstraßen wurden in der Gegenrichtung für Radfahrer freigegeben. Es gibt Fahrradstraßen und ein durchgehendes Wegenetz“, sagt Andreas Domanski, erster Vorsitzender des ADFC in Krefeld.

Gemeinsam mit Karl-Heinz Renner, Ex-Ratsherr und selbst passionierter Radfahrer, präsentierte er jetzt in der Volkshochschule „Impulse zur Fahrradwende“. Gut 30 Zuhörern legten die beiden Redner ihre Sichtweisen dar.

Das Fazit der Experten fällt dabei durchwachsen aus. „Wir zehren derzeit von den Errungenschaften der 90er Jahre. Lange war kein Geld für die Instandhaltung da und die Infrastruktur bröckelt“ sagt Domanski. Dabei liege die gegenteilige Entwicklung im Zeitgeist. Andere Kommunen hätten die Zeichen der Zeit erkannt, würden Fahrradautobahnen und Radwanderwege bauen. Hier müsse Krefeld dringend nachziehen, wenn die Stadt ihr sehr gutes Standing behalten wolle. 34 Prozent der Krefelder geben an, regelmäßig das Fahrrad zu nutzen. Dazu kommen weitere zwölf Prozent, die E-Bike und Pedalec verwenden.

Das sind Werte, die an der Spitze der Landesstatistik liegen. Nur ausgewiesene Studentenstädte wie Münster sind hier merklich besser aufgestellt. International sind Amsterdam oder Kopenhagen führend. Mit diesen Städten ist die Situation am Niederrhein aber nur begrenzt vergleichbar. „Kopenhagen zum Beispiel hat kaum Alleen. Wir sind hier zu Recht stolz auf unseren Baumbestand. Bäume wurzeln, und damit muss man umgehen. Hier und da muss dann der Radweg vielleicht auf die Straße verlegt werden“, sagt der ADFC-Vorsitzende.

Als Pilotprojekt soll dies nun an der Uerdinger Straße getan werden. Hier soll auf dem Stück mit dem schlechtesten Radweg, dem Abschnitt hinter der Roonstraße stadteinwärts, testweise der Radweg auf die Fahrbahn verlegt werden. Dafür soll an dieser Stelle ein Halteverbot eingerichtet werden. Und auch die Fahrradstraßen wie die Petersstraße sollen saniert werden. „Überspitzt könnte man sagen: Es ist erstaunlich, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass wir Fahrradstraßen haben. Schließlich sind sie an der schlechten Fahrbahn durch die Bank auf den ersten Blick zu erkennen“, sagt Renner mit ironischem Unterton.

Der ADFC macht sich im Dialog mit der Verwaltung aber nicht nur dafür stark, die vorhandenen Wege instandzusetzen. Auch neue Radwege sollen hinzu kommen. An manchen Stellen seien Radwege eingerichtet worden, indem die Fußwege halbiert wurden. „Im Ergebnis ist nun weder für Fußgänger noch für Radfahrer genug Platz. Das ist nicht der richtige Weg“, befindet der Vereinsvertreter. Auch fordert der ADFC weitere Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Fahrradfahrer freizugeben.

Hier habe sich die Polizei lange gegen eine Öffnung beispielsweise der Königsstraße zwischen Rhein- und Marktstraße oder der alten Linner Straße gesperrt. Bei ersterer sei der Grund allein die Ausfahrt der Tiefgarage am Behnischhaus. Letztere werde oft verkehrswidrig befahren, ohne dass es zu Unfällen komme. „Die Autofahrer rechnen in Krefeld mit Gegenverkehr durch Fahrräder. Wir sehen keine Gefahr durch eine Öffnung“, sagen die beiden Redner unisono. Und auch die Einrichtung weiterer Fahrradstraßen sei wünschenswert. Hinzu kommen Beschilderungen für Radwanderwege mit einem überregionalen Zahlensystem, das im Umland bereits erfolgreich eingesetzt werde.