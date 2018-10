Krefeld: Handelsschüler treffen sich nach 55 Jahren zum Klassentreffen wieder

In der Hülser Gaststätte St. Lucia wurden Erinnerungen an damals ausgetauscht. Foto: Margret Vieregge

Krefeld Zwölf von 28 Handelsschülern kamen zum Klassentreffen nach Hüls.

(RP) Für die Ehemaligen der Klasse HH12 der Höheren Handelssschule an der Krefelder Kaufmannsschule sind seit der Schulentlassung im Jahr 1963 sind 55 Jahre vergangen. Diese besondere Zahl wurde jetzt zünftig in der Hülser Gaststätte St. Lucia gefeiert. Von den ehemals 28 Schülern hatten sich zwölf eingefunden, darunter die damaligen Klassensprecher Ludwig Appelhans und Margret Vieregge. Den weitesten Weg hatte ein Ehemaliger auf sich genommen, der aus der bayrischen Landeshauptstadt München an den Niederrhein gereist war. Das Treffen fand einen gelungen Abschluss am nächsten Vormittag mit einem vom Heimatverein geführten Rundgang durch Hüls. Das nächste Treffen ist in zweieinhalb Jahren geplant.