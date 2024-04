Lichtbogen an Oberleitung Jugendlicher klettert auf Zugwaggon und stirbt an Stromschlag

Ein Jugendlicher ist in Remchingen (Enzkreis) auf einen abgestellten Güterzug geklettert und durch einen Stromschlag gestorben. Polizeiangaben zufolge kletterte der 16-Jährige Ostermontag am späten Abend auf einer Leiter auf den Waggon, der auf dem Nebengleis am Bahnhof abgestellt war. Oben kam es zu einem Lichtbogen, wie es weiter hieß. Der Jugendliche verstarb noch am Unfallort. Den Polizeierkenntnissen von Dienstag zufolge hatte ihn ein Gleichaltriger noch vom Aufsteigen abhalten wollen und war selbst von der Leiter gefallen. Er verletzte sich durch den Sturz, aber nicht lebensgefährlich. Hinweise auf Fremdverschulden lagen der Polizei am Dienstag nicht vor.