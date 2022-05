Rettungshubschrauber im Einsatz : Kind bei Unfall mit Rasenmäher schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber landete im Sollbrüggenpark neben der Musikschule, um das verletzte Kind abzutransportieren. Foto: Alex Forstreuter

Krefeld Lebensgefahr besteht nicht, doch das Kind musste per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert werden. Die Statistik von Versicherern besagt: Jährlich kommt es in Deutschland zu rund 7000 Unfällen mit Rasenmähern.

Schrecklicher Unfall in Bockum: Ein Kleinkind ist am Montagabend mit der Hand in einen Rasenmäher geraten und dabei schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, hieß es am Abend. Die Verletzungen waren allerdings so schwer, dass das Kind mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik außerhalb von Krefeld geflogen wurde.

Die Polizeileitstelle in Krefeld konnte am Abend keine näheren Angaben zu dem Kind und seinen Verletzungen machen. Erste Meldungen, wonach das Kind etwa ein Jahr alt sein soll, wurden zunächst nicht bestätigt. Dem Vernehmen war ein Notfallseelsorger vor Ort, um sich um die Angehörigen des Kindes zu kümmern. Zu dem Unfall soll es in einem Garten an der Windmühlenstraße gekommen sein. Der Rettungshubschrauber landete neben der Musikschule im Sollbrüggenpark.