Verkehrsprobleme durch Baustelle an der Essener Straße : Wachsende Aggressivität an der Glindholzstraße

Baustelle und Einbahnstraßenregelung an der Essener Straße führen zu chaotischen Zuständen an der Kreuzung Glindholz-/ Berliner Straße, beklagt die FDP. Foto: Jens Voss

Krefeld Die FDP schlägt Alarm: An der Ecke Glindholz-/ Berliner Straße herrschten morgens chaotische Zustände; Ursache sei die Baustelle auf der Essener Straße. Das Problem lasse sich leicht beheben, so die FDP.

Das Problem: Seit März 2022 wird auf der Essener Straße gebaut. Bekanntlich ist die Essener Straße dadurch nur einspurig von der Berliner Straße in Richtung Innenstadt befahrbar. „Der gesamte Verkehr, der zum Autobahnanschluss der A57 führt oder weiter auf die B 288 Richtung Rheinbrücke, läuft seitdem über die Glindholzstraße“, sagt der FDP-Bezirkspolitiker Paul Hoffmann. Dabei sei die Glindholzstraße ohnehin überlastet. Seit vielen Jahren sei sie durch die Schließung aller Verbindungsstraßen zur Berliner Straße (Keutmann-, Vaders- und Violstraße) systematisch zur einzigen Verbindung von Bockum Mitte zur Autobahn oder Richtung Oppum geworden. Aufgrund der kurzen Ampelphase entstehe nun ein Rückstau an der Kreuzung Glindholzstraße/ Berliner Straße nach links auf die Berliner Straße. „Da der Gegenverkehr aus Richtung Oppum gleichzeitig grün geschaltet ist, teilweise auch noch die verbliebenen Linksabbieger von der Berliner Straße in die Glindholzstraße fahren, kommt es zu chaotischen Zuständen“, so Hoffmann. Er hat dazu eine Anfrage für die Sitzung der Bezirksvertretung Ost am 25. Mai gestellt. Er ist überzeugt, dass man das Problem durch eine Anpassung der Ampelschaltung oder eine zeitweise Änderung der Einbahnstraßenregelung auf der Berliner Straße entschärfen kann.