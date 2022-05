Gelderner Straße gesperrt : Schwerer Unfall in Issum – eine Person in Lebensgefahr

Schwerer Unfall in Issum – eine Person in Lebensgefahr

Issum Mindestens fünf Personen wurden verletzt, eine davon schwebt in Lebensgefahr. Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung zwischen Gelderner und Kevelaerer Straße.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Issum wurden mehrere Personen schwer verletzt, eine Person schwebt in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Montag um 14.30 Uhr auf der Kreuzung zwischen Geldener und Kevelaerer Straße. Ein Pkw war in auf der Geldener Straße in Richtung Issum unterwegs und kollidierte mit dem anderen Pkw der Kreuzung. Ein Auto war nach Polizeiangaben mit mindestens drei Personen besetzt, wovon alle schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurden sind.