Sozia ist schwer verletzt : Leverkusener (27) stirbt nach Motorrad-Unfall

Warum der Leverkusener die Kontrolle über seine Maschine verlor, ist noch völlig unklar. Foto: dpa/Patrick Seeger

Leverkusen/Odenthal Ein Motorradfahrer (27) aus Leverkusen ist am Sonntagmittag bei einem Unfall in Odenthal so schwer verletzt worden, dass er wenig später starb.

Der Mann befuhr laut Polizei mit seiner 23-jährigen Sozia aus Pulheim die Scherfbachtalstraße in Fahrtrichtung Kürten-Bechen. Kurz vor Odenthal-Höffe verlor der Leverkusener aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad und stürzte.

Die Sozia wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht, der 27-Jährige, bei dem akute Lebensgefahr bestand, wurde per Rettungshubschrauber in die Uniklinik Bonn transportiert, wo er seinen Verletzungen kurz drauf erlag.

(LH)