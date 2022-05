Führung durch den Betrieb des Edelstahlproduzenten : Ministerpräsidentin besucht Outokumpu-Werk Krefeld

Gruppenbild von links: Ina Spanier-Oppermann, Dietmar Paul, Tanja Jansen, Hasim Cantürk und Anke Rehlinger (vorne). Paul Schlimgen, Kristina Reichelt, Stella Rütten und Udo Schiefner (hinten). Foto: Outokumpu

Krefeld Der Edelstahlproduzent mit Sitz an der Oberschlesienstraße verfolgt ehrgeizige Klimaschutzziele und verarbeitet mehr als 90 Prozent recycelten Stahlschrott.

Der Stahlmarkt ist hart umkämpft. Dumpingpreise aus Nahost, hoher Energiebedarf, Flaute der Automobilindustrie und anderes schärfen den Wettbewerb. Unternehmen, die breit aufgestellt, spezialisiert und nachhaltig sind, sind in der Lage, der Krise zu trotzen. Outokumpu Nirosta in Krefeld verbucht eine Menge Pluspunkte für den Wettbewerb der Zukunft. Das machten die Verantwortlichen jetzt Vertretern der SPD-Landtagsfraktion bei einem Besuch im Werk an der Oberschlesienstraße deutlich. Begleitet wurden die NRW-Politiker von der neuen saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.

Themen der Gespräche waren unter anderem die zahlreichen Maßnahmen, die Outokumpu in den vergangenen Jahren ergriffen hat, um die Produktion des Unternehmens und die Lieferketten nachhaltiger zu gestalten sowie die Ausbildung. Nachhaltigkeit in allen Produktionsbereichen, aber auch in der Beschaffung hätten einen hohen Stellenwert für Outokumpu und seien ein Kernelement der Unternehmensstrategie, betonte eine Unternehmenssprecherin.

„Der Edelstahl, den Outokumpu produziert, besteht zu mehr als 90 Prozent aus recyceltem Stahlschrott – was dazu beiträgt, den Bedarf an primären Rohstoffen zu minimieren. Schon heute ist der CO 2 -Fußabdruck des Unternehmens 70 Prozent niedriger als der globale Branchendurchschnitt“, erklärte Paul Schlimgen, SVP Customer Experience, Digital Sales & Global Marketing. Und im vergangenen Jahr habe sich Outokumpu zum 1,5 Grad Klimaziel der Science Based Targets Initiative (SBTi) verpflichtet und sei derzeit der einzige Edelstahlhersteller, der sich zu diesen ambitionierten CO 2 -Reduktionen bekannt habe, sagte er.

Die Outokumpu Nirosta GmbH kümmert sich um neue Geschäftsfelder am Standort Krefeld an der Oberschlesienstraße, um im harten Wettbewerb der Branche zu bestehen . Foto: Outokumpu/JAAKKO JASKARI

Am Standort Krefeld entstehe derzeit eine neue Produktionsanlage, mit der Edelstahlschrott, der bei der Produktion im Krefelder Werk anfalle, wieder eingeschmolzen und zu hochwertigem Edelstahlpulver weiterverarbeitet werde – einem Rohstoff, der im wachsenden Segment des metallischen 3D-Drucks (Additive Fertigung) Anwendung finde. Mit dem Aufbau dieser Anlage entstünden auch 14 neue Arbeitsplätze, so die Sprecherin. Gemessen an der Gesamtbelegschaft sei dies zwar nur ein kleiner Zuwachs. Doch mit dem neuen Geschäftsfeld erweitere Outokumpu seinen bereits breit gefächerten Kundenstamm – was erfahrungsgemäß ein gutes Fundament in einem so volatilen Umfeld wie dem Edelstahlmarkt sei.

„Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, geht es vielfach um Umwelt, Klima und Lieferketten. Doch für uns geht es bei Nachhaltigkeit auch um die Menschen – im Unternehmen, aber auch bei unseren Partnern und in unserer Nachbarschaft. Deshalb ist uns der Dialog auf lokaler Ebene so wichtig“, sagte Hasim Cantürk, Vorsitzender des Krefelder und des Gesamtbetriebsrats. „Wir möchten auch junge Leute für Edelstahl und Outokumpu begeistern und vor allem weibliche Nachwuchskräfte für die technischen Berufe in unserem Unternehmen gewinnen. Die Förderung von Diversität und Inklusion ist uns sehr wichtig.“