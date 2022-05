American Football : Ravens-Verteidigung dominiert Aachen Vampires

Krefeld Die Krefeld Ravens pflügen im American Football weiter durch die Oberliga. Der Aufsteiger fegte am Samstagnachmittag am Sprödentalplatz die Aachen Vampires mit 62:0 von der Wiese.

(svs) Für die Highlights sorgten einerseits Quarterback Jan Leuker und Passempfänger Nicki Tenwinel mit zwei spektakulären Tochdowns im Passspiel. Andererseits aber war es vor allem die Defensive, die ein beeindruckendes Match lieferte. Im ersten Viertel sorgten die Verteidiger für die Vorentscheidung als sie bei drei aufeinanderfolgenden Ballbesitzen der Gäste jeweils den Ball eroberten und in die Endzone trugen. Kai-Patrick May, Dennis Storm und Ramon Franco sorgten, nach frühem Touchdown von Glenn Holloway, für eine 28:0-Führung. Doch nicht nur die Big-Plays beeindruckten. Einmal mehr ließ die Gruppe von Defense-Coordinator Flo Penz fast nichts zu. 95 Gesamtyards – 30 im Lauf – ließen sie lediglich zu. Zum Vergleich: Die Offense rund um Leuker kam auf 442 Yards (234 Lauf/208 Pass).

Die Krefelder stehen damit weiter an der Spitze der Tabelle. Zum nächsten Heimspiel bitten die Ravens am 4. Juni gegen die Remscheid Amboss. 14 Tage später steht auswärts das erste Topduell gegen den designierten größten Konkurrenten Wuppertal Greyhounds an. Die Ravens jedenfalls scheinen schon jetzt bestens für das Duell gerüstet.