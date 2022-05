Hamminkelner (31) schwer verletzt : Motorradfahrer übersieht bremsenden Pkw

Haldern Am Donnerstagabend ist ein Motorradfahrer in Haldern nahezu ungebremst auf einen Pkw aufgefahren. Der Mann aus Hamminkeln verletzte sich dabei schwer.

(RP) Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten kam es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in Haldern auf der Weseler Landstraße. Wie die Polizei berichtet, war ein 31-jähriger Mann aus Hamminkeln mit seinem Motorrad in Richtung Rees hinter dem Honda einer 25-Jährigen Hamminkelnerin unterwegs. Etwa auf Höhe der Hausnummer 178 musste die vorausfahrende Frau verkehrsbedingt bremsen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 31-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad nahezu ungebremst auf den Pkw der 25-Jährigen auf. Durch den Aufprall und den anschließenden Sturz erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle komplett gesperrt.