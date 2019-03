Wirtschaftsförderung: Heilmeier & Partner kaufen Denkmal im Campus Fichtenhain

Krefeld Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft verlegt Ende 2020 ihren Sitz aus der Innenstadt in den Süden Krefelds. Derzeit laufen die Sanierungsarbeiten.

Der Ankündigung folgten Taten: Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft will sich als Vermieter aus dem Campus Fichtenhain komplett zurückziehen. Aus der ehemaligen Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche ist ein Park für Kreative und Dienstleister geworden. Jetzt hat auch das Prunkstück der denkmalgeschützten Häuser einen neuen Eigentümer. „Mit der Veräußerung des größten der denkmalgeschützten Objekte im Campus Fichtenhain ist es der zur Wirtschaftsförderung gehörenden Grundstücksgesellschaft (GGK) nicht nur gelungen, einen weiteren Vermarktungserfolg zu feiern, sondern zugleich mit der Dr. Heilmaier & Partner GmbH eine der größten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft unserer Stadt dauerhaft an Krefeld zu binden“, berichtete Ute Schröder von der GGK am Freitag.

„Mit dem Verkauf von `CF 57´ sind wir nun endgültig auf der Zielgeraden der Vermarktung im Campus Fichtenhain. Besonders freut uns in diesem Zusammenhang aber, dass es dadurch gelungen ist, besondere personalstarke und renommierte Beratungsgesellschaften, die bislang in einem Objekt in der Innenstadt ansässig waren, dauerhaft in Krefeld zu halten“, betonte GGK-Geschäftsführer Eckart Preen.