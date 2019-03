Leichtathletik: Halbstunden-Paarlauf in Uerdingen

Halbstunden-Paarlauf in Uerdingen

Krefeld Der SC Bayer bietet einen Laufevent für Hobby- und Wettkampfsportler an.

(RP) Im Leichtathletikstadion am Uerdinger Löschenhofweg geht am Samstag der zweite Halbstunden-Paarlauf über die Bühne. Dabei laufen zwei Partner wechselweise immer eine Runde (400 m) und schauen, wie weit sie in einer halben Stunde kommen. Diese Veranstaltung ist gleichermaßen für Hobbyläufer und wettkampforientierte Sportler interessant, gibt sie doch allen die Möglichkeit, sich im Team läuferisch zu präsentieren.