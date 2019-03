Studie der Böckler-Stiftung : Krefelder müssen fürs Wohnen tief in die Tasche greifen

Krefeld Studie sieht die Belastung auf Münchener Niveau.

Der Durchschnitts-Münchener zahlt eine Miete von 10,25 Euro pro Quadratmeter kalt. Dieser Mietzins zählt in Krefeld schon in die Spitzenkategorie und betrifft nur rund 1000 der etwa 65.000 Mieter-Haushalte in der Seidenstadt. Dennoch haben die Krefelder und Münchener eines bis auf die Stelle hinter dem Komma gemeinsam: Die Bewohner beider Städte müssen im Mittel 28,3 Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Miete aufbringen.

Krefeld gehört der Studie „Die Wohnsituation in 77 deutschen Großstädten“ der Hans-Böckler-Stiftung zufolge zu den Kommunen, in denen die Männer und Frauen einen Großteil ihres Einkommens für die Bruttokaltmiete aufbringen müssen. In Krefeld ist es fast jeder Zweite, der bis zu 30 Prozent des Einkommens dem Vermieter überweisen muss. Hinzu kommen Nebenkosten wie Strom und Gas. Dabei ist die Durchschnittsmiete pro Quadratmeter mit 6,94 Euro in der Seidenstadt im Vergleich zu der bayerischen Landeshauptstadt, Düsseldorf, Köln, aber auch Neuss und Mülheim eher gering.

Die hohe Quote in Krefeld liegt demzufolge nicht an den absoluten Mietpreisen, sondern am geringen Einkommensniveau ihrer Einwohner. Laut Studie liegt der so genannte Median für Krefeld bei 1395 Euro im Monat. Für Deutschland ist er mit 1484 Euro ermittelt. Grundlage der Erhebungen sind die Ergebnisse der letzten Volksbefragung Zensus. Was die ärmsten fünf beziehungsweise 25 Prozent anbetrifft, müssen Krefelder Haushalte mit 604 beziehungsweise 935 Euro im Monat auskommen. Die deutschlandweiten Vergleichszahlen liegen bei 632 und 1052 Euro.

„Wenn München mit 10,25 Euro den 14. Platz belegt und Krefeld mit 6,94 Euro den 13. Platz lässt dies neben einigen Zweifeln an der Wissenschaftlichkeit der Studie vor allem den Schluss zu, dass in Krefeld auf der Einkommensseite der Bevölkerung ein Problem besteht und nicht bei der Höhe der Mieten“, interpretiert der Geschäftsführer von Haus und Grund Krefeld Rechtsanwalt Michael Heß die Ergebnisse der Studie.

Bei der relativ betrachtet hohen Bruttokaltmiete für Krefeld seien die immens hohen städtischen Gebühren als wesentlicher Kostentreiber enthalten . Die Stadt belege leider regelmäßig in allen Rankings einen der letzten Plätze, wenn es beispielsweise um die Höhe der Abwasser- und Müllgebühren gehe, kritisiert Heß. „Hier sind Politik und Verwaltung gefordert“, meint er.