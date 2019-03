Mobilität der Zukunft: Ruf nach Ringsystem für Straßenbahnen

Krefeld Gleich mehrfach ist bei den Bürgervorschlägen zur Mobilität der Zukunft der Ruf ertönt, die Straßenbahnlinien auf ein Ringsystem umzustellen. Wie realistisch ist das? Wir dokumentieren zudem weitere Vorschläge.

Die Internetseite, die die Stadt zur Sammlung von Ideen zum Thema Mobilität der Zukunft freigeschaltet hat, versammelt bereits eine ganze Reihe von Vorschlägen. Teils geht es um Spezialprobleme, teils um Grundsätzliches. Gleich dreimal wurde der Vorschlag gemacht, den öffentlichen Nahverkehr zu revolutionieren: Nicht mehr alle Linien durch die City zu führen, sondern ein Ringsystem zu etablieren, so dass auch die Stadtteile schneller und ohne Umweg über die City zu erreichen sind. Die Nachfrage bei den SWK Mobil ergab: Die Fachleute sind offen für die Idee, wollen aber die Vision und den darin formulierten Bedarf sorgfältig an der Realität abgleichen.

Radweg Marktstraße Die Marktstraße ist jetzt in einem Top-Zustand – wo ist der Radweg? Die Straße ist beidseitig mit Autos zugeparkt, der Anlieferverkehr parkt in der 2. Reihe, der Verkehr staut sich – wo bleibt der Radfahrer? Er schlängelt sich durch den Verkehr mit allen Risiken, die damit verbunden sind.

Alle Linien führen ins Zentrum, was die Fahrtzeit deutlich erhöht, wenn man von Hüls nach St.Tönis will. Wir haben in Krefeld Straßenbahnlinien, die wie in einem Kreuz auf das Zentrum zulaufen. Wenn man dieses Kreuz wie ein Fadenkreuz durch Ringe verbinden würde, bestünden direkte Verbindungen zwischen Bahnlinien. Das Konzept, dass alle Linien in die Stadt fahren und wieder raus, ist ökonomischer und ökologischer Irrsinn.