Zu wenige Kunden: Café-Bar Celona schließt überraschend

Krefeld Die Entscheidung stand intern schon lange fest, jetzt wurden die Kunden informiert: Das Café am Behnisch-Haus macht zu. Schuld sind Baumängel – und Probleme vor der Tür.

An diesem Wochenende öffnet das Café-Bar Celona zum letzten Mal. An der Eingangstür am Behnisch-Haus hängt ein Zettel, „Time to say goodbye“ steht dort, und: Aus betriebsbedingten Gründen wird Filialleiterin Anja Laigre das Geschäft zum 31. Mäerz aufgeben. Gründe für die Schließung gibt es mehrere, und auch wenn die Entscheidung für die Kunden überraschend kam – sie stand bereits seit Jahren fest und hatte sich immer wieder angedeutet. „Das Umfeld hier am Behnisch-Haus hat sich in den vergangenen Jahren verändert und es war keine Besserung in Sicht“, sagt Laigre. Konkret gehe es um kaputte Türen und Fenster, ein marodes Netz aus Wasserrohren, das Gestank ins Cafe ziehen lässt und Drogenhandel sowie Gewalt an der Lohstraße. In der Folge seien viele Kunden weggeblieben, auch bei schönem Wetter war die Terrasse oft leer. Besonders der Gestank sei zeitweise unerträglich, Gespräche mit der Hausverwaltung waren laut Laigre erfolglos. „Wie lange der Entschluss genau feststeht, weiß ich nicht mehr, aber es ist uns hier allen seit Jahren klar, dass der Mietvertrag nicht verlängert wird.“ Café-Bar Celona ist eine Systemgastronomie-Kette mit 32 Filialen in Deutschland. Die Krefelder Filiale der verglasten Cafés war seit 2003 im Behnisch-Haus untergebracht. Laigre ist dankbar für die tollen Jahre. „Wir hatten eine tolle Zeit.“