Fußball-Bezirksliga: Das Duell der Kellerkinder steigt beim SSV Grefrath

Krefeld In der Fußball-Bezirksliga erwartet die Auswahl von Trainer Klaus Ernst die punktgleichen Brüggener.

Bei realistischer Einschätzung ist für den VfL Tönisberg der Zug zum Relegationsplatz zwei abgefahren. Und weil Manager Marcus Bister nicht als Fantast bekannt ist, ist jedem klar, dass bei der Konstellation hinter den Kulissen schon die Planungen für die kommende Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga in vollem Gange sind. Sonntag kommt der SV Mönchengladbach 10, der aus den vergangenen drei Begegnungen nur einen Zähler holte, zu den Rot-Weißen. Robin Fuhrmann, der sehnlichst vermisst wird, ist noch für zwei Spiele gesperrt, aber Niklas Jahny, ebenfalls ein wichtiger Akteur, müsste wieder dabei sein. VfL-Trainer Karl-Heinz Himmelmann beschreibt die Situation an der Tabellenspitze so: „Die beiden Ersten werden sich mehr und mehr absetzen. Die Teams dahinter stellen sich fortwährend selbst ein Bein oder nehmen sich die Punkte gegenseitig in schöner Regelmäßigkeit ab.“